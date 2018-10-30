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Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

Erzurum'da öğrenciler, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı AFAD'ın simülasyon tırında hem teorik hem pratik eğitim aldı hem de deprem korkularını yenmeye çalıştı.

AA | 30.10.2018 - 15:09..
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Erzurum'da öğrenciler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında deprem konusunda hem teorik ve pratik eğitim aldı.

ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Erzurum AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Palandöken İlçesindeki Polis Amca İlkokulu öğrencilerine deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik eğitim verdi.

Teorik eğitim sonrası ekiplerce AFAD'ın deprem simülasyon tırında 7,4 şiddetindeki İzmit depremi ve 6,7 şiddetindeki Van depremi canlandırılarak, tıra bindirilen öğrencilere hem pratik eğitim verildi hem de deprem korkularını yenmeleri sağlanmaya çalışıldı.

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

DEPREM ANINI YAŞADILAR

Tıra binen Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile öğrenciler 7.4'lük deprem anını yaşadı.

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

TIRDA DEPREM EĞİTİMİ

Erzurum AFAD Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapılması gerekenleri okullarda ve kamu kurumlarında anlattıklarını belirterek, "AFAD Başkanlığımızın bize gönderdiği deprem simülasyon tırında deprem anını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için önce okullardan başladık, daha sonra üniversite ve kamu kurumlarında deprem anında neler yapılması gerektiğini, depremi hissettirecek şekilde anlatıp eğitim vereceğiz" diye konuştu.

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

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