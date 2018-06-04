Öğrencilere verimli bir tatil için 4 öneri

Uzmanlara göre, yaz döneminde konu tekrarı yapmamak, öğrencinin o yıl öğrendiklerinin ortalama yüzde 80’ini unutmasına neden oluyor. Çocuğun kitap okumaması da okuma hızını en az o kadar düşürüyor.

Ortalama 9 ay boyunca okula giden bir çocuğun yaz döneminde sadece masa başı çalışmasıyla öğrenmesini veya öğrendiklerini tekrar etmesini beklemek ise ona yapılan çok büyük bir haksızlık!

Peki, bu dönem nasıl geçirilmeli, verimli bir yaz tatili için neler yapılmalı? Uzmanlar, öğrencilerin yaz tatilinde yapması gerekenleri dört ana başlıkta öneriyor

BİRLİKTE YEMEK YAPIN

Her gün 1 çeşit yemeği çocuğunuzla birlikte yapın. Bu, çocuğunuzun el ve koordinasyon becerileri geliştirmesinin yanı sıra matematik bilgilerini pekiştirmesini sağlar.

Yazın en çok çocukların matematik alanında öğrendiklerini kaybettiği görülüyor. Yemek yaparken çocuğun el göz koordinasyonu geliştiğinden yazı yazması kolaylaşıyor.

Masaya konan yemeğe alınan olumlu geri bildirimler özgüvenlerini ve ‘Yapabilirim' duygularını geliştiriyor. Tarife uygun yemek yapımı sayma, hesaplama, miktar gibi birçok kavramın öğrenilip pekişmesini sağlıyor.

SPOR VE OKUMA GELİŞİMİ İLİŞKİSİ

En az 40 dakika fiziksel aktivite şart. Yapılan fiziksel aktiviteler çocuğun, matematik ve okuma becerileri üzerinde olumlu gelişmeleri sağlarken, aynı zamanda davranış problemlerinin de azalmasına destek oluyor.

OYNADIĞINIZ OYUNLARI ÖĞRETİN

Çocukken oynadığınız oyunları öğretin. Çocuğunuzun yeni öğrendiği ve keyif aldığı oyunlar sebebiyle sizinle vakit geçirmeyi tercih edeceğinden, tablet ve cep telefonu oyunlarını da daha az talep edecektir.

KİTAP OKUMALI

Öğrencinin okuma seviyesine uygun 4 ya da 5 kitap bitirmesi hem okuma becerisini geliştirir. Böylece kelime hazneleri artar, hem de okuduğunu anlama ve sınav gibi süreli çalışmalarda daha kısa sürede daha fazla ve doğru soru çözme becerisi olumlu ölçüde etkilenir.

Bu nedenle yazın öncelikle çocuğu bir kitapçıya veya bir kütüphaneye götürmek ve ilgilendiği kitapları seçmesini sağlamak oldukça önemli. Kitap okumak istemediği dönemlerde ise onu dergi okumaya yönlendirmek süreci kolaylaştırır.