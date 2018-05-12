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Öğrencileri alerji yapan 65 yıllık ağaçlar kesildi

Antalya'da 65 yıllık ağaçlardaki çam kese böceklerinin her yıl çok sayıda öğrencide alerjiye neden olduğu için kesilmesi, tartışmalara neden oldu.

DHA | 12.05.2018 - 17:16..
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Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'nun bahçesindeki 65 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi tartışmalara neden oldu. Bölgede yaşayanlar, ağaçların kesilmesini polise ve belediyelere şikayet etti. Okulda çocukları bulunan veliler ise ağaçların kesilmesi gerektiğini savundu.

"ÖĞRENCİLERDE ALERJİYE NEDEN OLUYOR"

Okul Müdürü Ramazan Hekimoğlu, ağaçlardaki çam kese böceklerinin her yıl çok sayıda öğrencide alerjiye neden olduğu yönünde şikayet aldıklarını belirtti. Nisan ve mayıs aylarında 400'ü aşkın öğrencinin bu alerji nedeniyle sağlık raporu aldığını dile getiren Hekimoğlu, ağaçları her yıl ilaçlattıklarını buna rağmen çözüm bulamadıklarını aktardı.

Öğrencileri alerji yapan 65 yıllık ağaçlar kesildi VİDEO

KARARI ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VERDİ

Ağaçlar için çözüm aradıklarını ve ilgili kuruluşlara başvurduklarını anlatan Hekimoğlu, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonrasında ağaçların kesilmesine karar verildiğini dile getirdi. Ramazan Hekimoğlu, bazı ağaçların okulun duvarıyla bütünleştiğini, zaman zaman bu ağaçlara yıldırım düştüğünü de söyledi.

YERİNE BENJAMİN DİKİLECEK

Ramazan Hekimoğlu, kesilen ağaçların ihaleyle bir firmaya verildiğini, elde edilen paranın okul aile birliği hesabına yattığını kaydetti. Hekimoğlu, kesilen ağaçların yerine de benjamin dikeleceğini vurguladı.

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