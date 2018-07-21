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Öğrencileri İrlanda'da uluslararası çalışmaya katılacak

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Birleşmiş Milletler programlarından Demokratik Gelişim Enstitüsü tarafından düzenlenen çalışmaya katılacak.

AA | 21.07.2018 - 10:59..
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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, öğrenciler oturumlarda Kuzey İrlanda çatışma çözümü süreci ile ilgili bilgi alacak ve özel olarak gençlerin Kuzey İrlanda çatışma sürecinde oynadıkları role odaklanarak, karşılaştırmalı çalışma yapacak. 1 Ağustos'ta Dublin'de başlayacak çalışma, Dundalk ve Belfast şehirlerine yapılacak ziyaretleri de kapsayacak.

KÜLTÜREL ÇALIŞMA TURU

Karşılaştırmalı çalışma ziyareti boyunca katılımcılar, Hayırlı Cuma Anlaşması ile sonuçlanan Kuzey İrlanda barış sürecinde bizzat yer almış kişilerden ve kurumlardan birinci elden bilgi edinme fırsatı bulacak.

Yuvarlak masa toplantıları, kültürel çalışma turu ve kurum ziyaretlerinin birleşiminden oluşan program kapsamında, katılımcılara kapsamlı bir çatışma çözümü anlayışı sunulacak ve gençlerin barış süreçlerine anlamlı şekilde katılmasına izin verilmesi çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi'nin 2250 nolu kararı hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak.

Öğrencileri İrlanda'da uluslararası çalışmaya katılacak

SOSYAL ÇALIŞMACILAR KATILACAK

Uluslararası Liseliler Teknoloji ve Eğitim Kongresi'nde (ULTEK) aktif görev almış, öğrenci meclisi başkanı ve meclis üyeleri arasından seçilen öğrencilerin yer alacağı programa, Tenzile Erdoğan KAİHL öğrencileri dışında ayrıca sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite öğrencileri, medya mensupları ve sosyal çalışmacılar da katılacak.

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