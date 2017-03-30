Öğrencileri taciz eden kişiye vatandaş dayağı

Olay, akşam saatlerinde Meram İlçesi Larende Caddesi'nde meydana geldi. Aracının içerisinde oturan M.T., sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.'yi yakalayıp darp etti, ardından da çağırılan polis ekiplerine teslim etti.

ŞİKAYETTE BULUNMADI

Polis merkezine götürülen M.T., şikayette bulunan olmayınca, serbest bırakıldı. Vatandaşlardan biri, M.T.'nin darp edildiği anları cep telefonuyla kaydedip, bu görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.





