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Öğrencileri taciz eden kişiye vatandaş dayağı

Konya'da sokakta yürüyen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen M.T., çevredekiler tarafından darp edilip polise teslim edildi

30.03.2017 - 03:32
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Olay, akşam saatlerinde Meram İlçesi Larende Caddesi'nde meydana geldi. Aracının içerisinde oturan M.T., sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.'yi yakalayıp darp etti, ardından da çağırılan polis ekiplerine teslim etti.

ŞİKAYETTE BULUNMADI

Polis merkezine götürülen M.T., şikayette bulunan olmayınca, serbest bırakıldı. Vatandaşlardan biri, M.T.'nin darp edildiği anları cep telefonuyla kaydedip, bu görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

Öğrencileri taciz eden kişiye vatandaş dayağı

Öğrencileri taciz eden kişiye vatandaş dayağı

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