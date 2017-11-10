Edirne'de, bir lisede kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan müdür yardımcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bazı kız öğrenciler, müdür yardımcısı E.Y'nin (59) kendilerini taciz ettiğini öne sürerek okul idaresine şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne olayın bildirilmesi üzerine müfettiş görevlendirildi. Bir hafta süren incelemenin ardından E.Y, açığa alındı.

Cumhuriyet savcılığınca 8 kız öğrencinin ifadesine başvurulması üzerine E.Y, dün okulda gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğrencileri taciz eden müdür yardımcısı tutuklandı VİDEO





