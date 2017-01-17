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Öğrencileri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 1 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakınlarında lise öğrencilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu şoför hayatını kaybetti.

17.01.2017 - 11:50
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Sabah saatlerinde Tavşanlı-Kütahya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, Kütahya'dan Tavşanlı İlçesi'ndeki Fen, Öğretmen ve Sağlık Meslek liselerine öğrenci getirmekte olan Muzaffer Bağdat yönetimindeki minibüs buzlanan yolda kayarak şarampole uçtu.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ, 14 ÖĞRENCİ YARALANDI

Takla atarak yan yatan minibüste şoför Muzaffer Bağdat olay yerinde öldü. Yaralı 14 öğrenci ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Hastanesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da kaza yerine gelerek jandarma yetkililerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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