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Öğrencilerin doping kullanımı tehlikesi

Genelde sporcuların kullandığı performans arttırıcı doping ilaçlarını öğrenciler de kullanmaya başladı. Uzmanlar ilaçların öğrencilerde sorunlara yol açacağı konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 11:19..
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Doping ilaçları, daha çok sporcuların kullanmasıyla gündeme gelmesine rağmen son zamanlarda öğrenciler hatta beyaz yakalı çalışanlar arasında da zihinsel performansı artıran doping ilacı kullanımında patlama yaşanıyor.

TORBACILARI DAVETİYEYE ÇIKARTIYOR

Bazı velilerin de sınav başarısının artması için çocuklarını buna yönlendirdiği kaydedildi. Ancak uzmanlara göre; zihinsel doping ilaçları torbacılara kadar düştü. Uzmanlar, bu ilaçların bağımlılık gibi ciddi yan etkileri olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öğrencilerin doping kullanımı tehlikesi

ZİHİNSEL DOPİNG İLACI

Uzmanlar, sınavlarda ve eğitim hayatında başarı peşinde koşan öğrencilerin çareyi zihinsel doping ilaçlarında aradığını, doping ilaçlarını sadece öğrencilerin değil iş hayatında performansını yükseltmek isteyen bazı beyaz yakalılarda doping ilaçlarına başvuruyor.

Öğrencilerin doping kullanımı tehlikesi

KULLANANLARIN SAYISI ARTIYOR

Hacettepe Üniversitesinden Psikiyatr Sertaç Ak, "Bu ilacın kullanımını tıp öğrencilerinde çok görüyoruz. Yoğun performans gerektiren düzeyde çalışan iş adamlarında da görüyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunde kullandığımız ilaçların suistimali son belki beş yıldır, çok ciddi oranda, bize gelen taleplerden saptayabildiğim kadarıyla artmış durumda" dedi.

Öğrencilerin doping kullanımı tehlikesi

BAZI VELİLER ÇOCUKLARINI ZORLUYOR

Doping ilaçlarının öğrenciler arasında kullanım artışında velilerin de payı büyük. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı Doç. Dr. Cengiz Şahin, "Öğrencilerin bu tür doping ilacı alma talebinin arttığı ve velilerin de çocuklarına bu ilacı alması konusunda istekli oldukları ve çocukları zorladıklarıyla ilgili çeşitli bilgiler geliyor" diye konuştu.

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