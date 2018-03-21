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Öğrencilerin kavgası tacizci müdür yardımcısını ortaya çıkardı

Bursa'daki bir lisede kız öğrencileriyle cinsel içerikli mesajlaştığı ortaya çıkan müdür yardımcısı açığa alındı.

DHA | 21.03.2018 - 07:16..
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Bursa'da bir lisede Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası A.K., yaklaşık iki yıl önce kız öğrencilerle ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki görevinden alınıp, başka bir liseye tayin edildi.

Öğrencilerin kavgası tacizci müdür yardımcısını ortaya çıkardı

ÖĞRENCİLERİYLE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAŞTIĞI İDDİA EDiLDİ

Lisede 'Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı' olarak görev yapan A.K.'nin bazı günler kız öğrencileri odasına çağırıp, "Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?" diye sorduğu iddia edildi. Ayrıca, A.K.'nin birçok kız öğrencisi ile WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ileri sürüldü.

Öğrencilerin kavgası tacizci müdür yardımcısını ortaya çıkardı

KAVGA SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Olay, okuldaki kız öğrencilerin aralarındaki bir sorun nedeniyle kavga etmesinin ardından ortaya çıktı. İddiaya göre, kavgaya karışan kız öğrencilerden biri, diğer kız öğrenciyi, "Senin, Müdür Yardımcısı ile olan ahlak dışı yazışmalarını biliyorum. Bunu okul idaresine söyleyeceğim." diyerek tehdit etti. Ardından iddialar okul idaresine iletildi.

Öğrencilerin kavgası tacizci müdür yardımcısını ortaya çıkardı

KONUNUN ÜSTÜNÜ KAPATMAK İSTEDİLER

Okul müdürünün konuyu kapatmak için öğrencileri uyardığı ileri sürülürken, iddialar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine soruşturma başlattı.

Öğrencilerin kavgası tacizci müdür yardımcısını ortaya çıkardı

AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında Müdür Yardımcısı A.K. açığa alınırken, görevlendirilen müfettişlerin, A.K.'nin kız öğrenciler ile yaptığı yazışmaları, konuşmaları ve okul müdürünün yaşananlara karşı tavrını araştırdığı öğrenildi.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Lisede etimi gören öğrencilerin velileri olaya büyük tepki gösterdi. İki yıl önce de aynı okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Okul Baş Müdür Yardımcısı M.E.D.'in kız öğrencisi ile gönül ilişkisi kurup, eşini ve çocuklarını bırakarak öğrencisi ile kaçtığını öne sürülen veliler, "Yaşanan bu olaylar bizleri ve çocuklarımızı çok üzüyor." ifadelerini kullandı.

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