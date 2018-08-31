Öğrencilerin kiralık ev telaşı

Sınav sonuçları belli olan öğrencileri tatlı bir telaş sardı. Kazandıkları okulun yakınlarında ev bulmak isteyen öğrenciler, ev kiralamak için adeta birbiriyle yarışır hale geldi.

SİLİVRİ'DE KİRALAR 692 LİRADAN BAŞLIYOR

Öğrenciler için ev kiralarının uygun olması önem arz ederken, il il hatta ilçe ilçe ev kiralarını sizler için derledik. Örneğin Silivri'de ortalam kira 692 lira olarak belirlenirken İstanbul Esenyurt'ta kira 812 lira, Çekmeköy'de 864 lira olarak belirlendi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KİRALAR 872 LİRA

Büyükçekmece'de ev kiralamak isteyen bir öğrenci ise 876 lirayı gözden çıkarmalı. Bu fiyat Avcılar'da 900 lira, Tuzla'da ve Gebze'de 939, Pendik'te 948 lira, Esenler'de 986 lira, Şile'de 1.004 lira. İstanbul Başakşehir'de kiralar ise 1.015'dan başlıyor. Kartal'da 1.038 lira, Bahçelievler 1.062 lira.

ANADOLU'DA METREKARE FİYATI DEĞİŞİYOR

Şırnak'ta evlerin metrekaresi 4.15 lira, Ağrı'da metrekaresi 4.24, Mardin'de metrekaresi 4.31, Bingöl'de 4.4 lira, Muş'ta 4.54 lira olarak göze çarptı.