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Öğrencilerin milli ulaşım tasarımları ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen, ulaşım teknolojilerine yönelik tasarımların yer aldığı Bir Düşün Sen yarışmasının ödül töreni yapıldı.

AA | 15.05.2018 - 11:49..
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) iş birliğiyle düzenlenen, Bir Düşün Sen Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması Türkiye Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Öğrencilerin milli ulaşım tasarımları ödüllendirildi

ÖZGÜR VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME İSTEĞİ

Yarışmaya katılan öğrencileri ve onlara rehberlik eden öğretmenleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarışma ile öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları teknoloji ve tasarım problemlerinin çözümüne ilişkin sorumluluk duygusu kazanmalarını, fikir üretmelerini, özgür ve yenilikçi düşünme becerileri kazanmalarını istediklerini dile getirdi.

Öğrencilerin milli ulaşım tasarımları ödüllendirildi

"YARINIMIZ DAHA ÇOK AYDINLIK OLACAK"

Ülke insanına güvenildiğinde çözülemeyecek problemin, aşılamayacak engelin olmayacağına işaret eden İsmet Yılmaz, "Biz evlatlarımıza güveniyoruz. Bizlerden çok daha iyi bir eğitim aldığınızı biliyoruz. Bundan dolayı diyoruz ki yarınımız çok daha aydınlık, güzel olacaktır. Niçin? Size güveniyoruz" dedi.

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