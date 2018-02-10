Öğrencilerin öğretmene davranışlarına soruşturma

Çorlu Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne başka okuldan geçici görevle geldiği belirtilen öğretmen ders anlatırken, öğrencilerden bazıları öğretmenlerini alaya aldı.

ÖĞRETMENİ ALAYA ALDILAR

Bu anlar, bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Öğrencilerin kaydettiği skandal görüntüler VİDEO

Görüntülerde, öğretmen sınıfta ders anlatırken ayağa kalkan ve kapüşonlu kıyafet giydiği görülen bir öğrenci, öğretmeninin kıyafetiyle alay ediyor, ardından kulağına dokunup, çevresinde geziniyor.

ÖĞRETMENİ KUCAKLADILAR

Öğretmenin öğrencileri uyarması üzerine sınıftan kahkahalar yükseliyor. Sinirlenen öğretmen bir öğrencisine tokat atıyor. Daha sonra ise ayaktaki bir öğrenci, öğretmeninin kucaklayıp havaya kaldırıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, görüntülerin Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çekildiğinin belirlendiğini kaydederek, "Konuyla ilgili öğretmen ve adı geçen öğrenciler hakkında idari soruşturma başlatıldı" dedi.









