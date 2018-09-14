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Öğrencilerin okul malzemelerine sıkı kontrol

Öğrencilerin eğitimde kullandığı kırtasiye ve okul malzemelerinin standartlara uygunluğu, laboratuvarlarda yapılan kimyasal ve fiziksel testlerle kontrol ediliyor.

AA | 14.09.2018 - 13:56..
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İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda, kırtasiye ve okul malzemeleri sıkı testlerden geçiriliyor. Her ürününü numuneleri alınarak kanserojen madde içerip içermediği, sağlığa zararlı olup olmadığı ve dayanıklığı kontrol ediliyor.

TESTTEN GEÇMEYEN ÜRÜN İMHA EDİLİYOR

Kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen kırtasiye ve okul malzemeleri rapor doğrultusunda toplanarak imha ediliyor. Ekoteks İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, laboratuvarlarının üçüncü göz olarak hizmet verdiğini söyledi.

Öğrencilerin okul malzemelerine sıkı kontrol

"NUMUNELERİ TESTLERDEN GEÇİRİYORUZ"

Laboratuvardaki bütün testlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten Nilgün Özdemir, ''Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ülke genelinde kırtasiye ve okul malzemeleri denetimleri yapıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan numuneler bize gönderiliyor. Burada bize gelen numuneleri testlerden geçiriyoruz.'' diye konuştu.

"PARA CEZASI VERİYORUZ"

Nilgün Özdemir, ''Burada güvenli ürün açısından gelen ürünlere kimyasal ve fiziksel testler uyguluyoruz. Kırtasiye ve okul malzemelerinin kanserojen madde içerip içermediğini, fiziki kondisyonlarını, alerjenlik durumlarını, çocuklara zararlı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Biz üçüncü göz olarak doğrulama amaçlı bakıyoruz. Testleri yaptıktan sonra da ilgili bakanlığa bunları sunuyoruz. Bakanlık yetkilileri de bizim raporlamamıza göre olumsuzluk varsa ürünleri toplayarak imha ediyor ve para cezası uyguluyor.'' dedi.

Öğrencilerin okul malzemelerine sıkı kontrol

KOKUYA DİKKAT

Velilerin aldıkları ürünlere dikkat etmesini ve bilmedikleri yerlerden alışveriş yapmamalarını tavsiye eden Özdemir, ''Yumuşatılmış ürünlerden ve kokusu kötü gelen ürünlerden uzak durulmalı. 'CE' etiketi olmayan hiçbir ürünü almasınlar.'' dedi.

"DENETİMLER ÇOK ÖNEMLİ"

İlknur Özdemir, denetimlerin uygunsuz ürünlerin azalmasına fayda sağladığını anlatarak, ''Günümüzde yüzde 2'lerde olumsuz ürün tespit ediyoruz. Uygunsuz ürünlerin yüzde 60-70'lerde iken yüzde 2'lere düşüyor olması denetimlerin başarısının bir göstergesi.'' ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin okul malzemelerine sıkı kontrol


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