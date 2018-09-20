taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1417
Euro
7.1984
Altın
1202.14
Borsa
97036.39
Gram Altın
238.675

Öğrencilerin okula adaptasyon sorunu

3 aylık bir tatilin ardından öğrenciler okula başladı. Uzun tatil sonrası okula uyum sağlamak öğrenciler için zorlu bir süreç haline gelebiliyor.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 11:39..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ana okuluna başlayanlar ailelerinden ilk kez ayrılmanın sıkıntısını yaşarken ilkokul ve ortaokul öğrencileri sabah erken kalkma, derslere uyum sağlama sıkıntısı ile karşı karşıya kalıyor.

PDR Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, çocukların uzun tatil sonrası okula uyum süreçlerini kolaylaştıracak ipuçlarını verdi.

Çocukların ders ve ödev sorumluluğundan uzaklaştığı, sınırların ve kuralların esnetildiği, keyifli, rahat bir dönem olan yaz tatili sona erdi.

ÇOCUKLARDA ADAPTASYON SORUNU

Yaz boyunca gönlünce oyun oynayıp çeşitli aktivitelere katılan, okul ve ödev gibi sorumluluklardan uzak kalan çocukların yeniden okula adapte olması için önerilerde bulunan PDR Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, "Okulun açılmasıyla beraber çocuğun okula hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi için planların yapılarak kararların alınması, çocukta adaptasyon sürecini desteklemektedir" diye belirtiyor.

Öğrencilerin okula adaptasyon sorunu

ANNE BABA DESTEĞİ

Uzun bir tatil sürecinden çıkan öğrencilerin okula adapte olma sürecinde zorlanmalarının doğal bir durum olduğunu dile getiren Ferhan Uz Güçlü, "Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin çalışma ortamını düzenlemesi ve okul materyallerini hazırlaması okula uyum sürecine olumlu katkı sağlamaktadır. Yapılan bu hazırlık öğrenciyi psikolojik olarak okula hazırlar. Anne babanın vereceği destek bu süreçte oldukça önemli. Yaz tatili boyunca kitap okuyarak test çözen çocuğun okula uyum süreci daha kolay olmaktadır. Bu durum derslerin başlamasıyla birlikte verilen ödevlerin ve projelerin zorlanmadan yapılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Öğrencilerin okula adaptasyon sorunu

SAAT UYARISI

Okulların açılmasıyla beraber yatma-kalkma saatlerinde düzenlemeler yapılmalı ve okul saatine uygun olarak hareket edilmeli. Oyun, televizyon izleme saatleri okul düzenine uygun olacak şekilde düzenlenmeli, okul kıyafetleri, kitap ve kırtasiye gibi malzemeler çocuklar ile birlikte alınmalı.

ESKİ ALIŞKANLIKLARI BIRAKIN

Çocuğun okul düzenine uygun olarak odası hazırlanmalı ve bu düzen sürekli hale getirilmeli. Okul için alınan araç gereçler birlikte düzenlenmeli ve yerleştirilmeli, ders çalışma düzeni planlanmalı, okulun başlaması ile birlikte yeni yılda öğrenilecek olan konulara önceden bakılmalı.

Eski konular tekrar edilmeli, zayıf olan konuların üzerinden geçilerek pekiştirilmeli Çocuğun okul dışında yapacağı aktiviteler planlanmalıdır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

61
Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

33
Trump: Benim bir adalet bakanım yok

Trump: Benim bir adalet bakanım yok

30
HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

72
Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

Muarrem İnce İstanbul'a 'hayır' dedi

108
Amanda Cerny İstanbul'da

Amanda Cerny İstanbul'da

13
Berat Albayrak açıklayacak: YEP için geri sayım

Berat Albayrak açıklayacak: YEP için geri sayım

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM