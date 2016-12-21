Öğrencilerin PÖH sınavı hazırlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ile 10 bin özel harekat polisi alımı yapacak.

Öğrenci oldukları için dışarıda belli bir ücret karşılığında yapılan çalışmalara katılma imkanı olmayan üniversite öğrencileri helikopter pistine kurdukları parkur ile kendilerini sınava hazırlıyor.

İNŞAATTAN ÇIKAN MALZEMELERLE PARKUR KURDULAR

PÖH alımları için fiziki yeterlilik ve mülakat sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından Karabük Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdüren 6 öğrenci, inşaatlardan çıkan malzemelerle iki gün süren bir çalışma ile kendilerine özel parkur hazırladı.

''BU VATANA HİZMET ETMEMİZ GEREKİYOR''

İsimlerini açıklamak istemeyen polis adayı, “İnşaatlardan bize yardımcı olan ağabeylerimiz malzeme verdiler. Gayet güzel de parkur yaptık. Üniversite öğrencileri olarak bu yolda adım attık. Bütün amacımız sınavlara girmek. Bu vatana hizmet etmemiz gerekiyor.'' dedi.

''İNŞAATTAN TOPLADIĞIMIZ MALZEMELERLE BİREBİR AYNISINI YAPTIK''

Bir başka polis adayı ise, öğrenci oldukları için kendi imkanları ölçüsünde parkuru 2 günde kurduklarını anlatarak, “Dışarıda parayla parkur eğitimleri var ama öğrenci olduğumuz için kendi imkanlarımız ve bütçemizle parkur düzenledik. Çevreden inşaatlardan topladığımız malzemelerle POMEM parkurunun standart ölçülerinde birebir aynısını yaptık.'' diye konuştu.