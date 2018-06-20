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Öğrencilerin projesine Dünyanın En İyisi ödülü

Niğde'de, Türkiye'de yaşanan maden facialarından etkilenen üç öğrenci Isciler Icin Moduler Akıllı Baret ve Takip Sistemi projesi geliştirdi.

DHA | 20.06.2018 - 09:35..
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Projeyle Türk öğrenciler Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi ortaklığında düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT'de 40'dan fazla ülkeden yapılan 500 başvuru arasında önce ilk 100'e, sonra ilk 10'a, sonra ilk 3'e girerek Final Galasında en iyi projeler kategorisinde Dünyanın En İyi projesi oldu.

Proje, uluslararası alanda başarı gösterme amacıyla ekip öğretmenleri Süleyman Gezici, Ertuğrul Özar, Cüneyt Akyol, Mehmet Özel ve Osman Aydoğar ile birlikte öğrenciler Halil Ataberk Bakırcı, Abdullah Oğul ve Ahmet Efe Bakırcı tarafından hazırlandı.

Öğrencilerin projesine Dünyanın En İyisi ödülü


EN İYİ PROJE SEÇİLDİ

Ekip öğretmeni Süleyman Gezici, "Finlandiya Eğitim Bakanlığı ve Helsinki Üniversitesi ortaklığında düzenlenen uluslararası proje yarışması Luma StarT'de 40'dan fazla ülkeden yapılan 500 başvuru arasında önce ilk 100'e, sonra ilk 10'a, sonra ilk 3'e girerek 4 Mayıs’ta Finlandiya'ya gittik. Projemiz Tampere Üniversitesi'nde düzenlenen Final Galasında en iyi projeler kategorisinde Dünyanın En İyi projesi oldu. BaretCare, işçiler için tasarlanmış olan ve ısı-nem sensörü, modüler gaz sensörleri ve en önemlisi GSM/GPS modülü içeren inovatif bir akıllı baret projesi. Geliştirdikleri baret sayesinde işçileri bulundukları ortamda anormal oranda sıcaklık, nem ve zehirli gaz olması durumunda o ortamdan ayrılmaları için uyarıyor. Bunun yanında GPS özelliği sayesinde işçinin coğrafi konumunu tespit ediyor. Tespit ettiği konum bilgisini GSM modülündeki sim-kart sayesinde internete bağlanarak takip sistemine gönderiyor. Son olarak gelen konumlar ve diğer sensör değerleri takip sistemindeki harita üzerinde anlık olarak takip imkânı sağlıyor. Türkiye'de yaşanan maden kazalarından etkilenen ekip bu soruna bir çözüm olması amacıyla bu projeyi geliştirmiş. Nitekim geçtiğimiz yıllarda Siirt'te bir açık hava maden işletmesinde meydana gelen kazada toprak altında kalan 26 madencinin arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 1 ay sürmesi problemi açıkça ortaya koyuyor" dedi.

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