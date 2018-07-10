taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.253
USD
4,6664
EURO
5,4785
ALTIN
188,69
PETR
78,5300

Öğrencilerin yaptığı araba birincilik ödülü kazandı

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin kendilerinin tasarlayıp ürettikleri 'Barbaros' isimli hidrojen enerjili araç, Shell Eco Marathon Avrupa 2018 yarışmasında birincilik elde etti.

AA | 10.07.2018 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Londra'da düzenlenen Shell Eco Marathon Avrupa 2018 yarışmasına katılan Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, ürettikleri yerli araçla birinci oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR

Uludağ Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin kendilerinin tasarlayıp ürettikleri enerji tasarruflu araçlarla, en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştıkları inovasyon yarışması Shell Eco Marathon, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.

UMAKİT öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ve 'Barbaros' adını verdiği hidrojen enerjili araç, 1 metreküp hidrojen gazıyla 182,6 kilometre gitme başarısı göstererek Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Öğrencilerin yaptığı araba birincilik ödülü kazandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni sistemin 3 KHK'sı

Yeni sistemin 3 KHK'sı

28
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

56
Yeni kabinede yer almayan isimler

Yeni kabinede yer almayan isimler

61
Tarihin en genç kabinesi

Tarihin en genç kabinesi

55
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi onayladı

77
ABD askerleri ve ajanlar, yine spor uygulaması kurbanı

ABD askerleri ve ajanlar, yine spor uygulaması kurbanı

38
Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM