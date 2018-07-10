Öğrencilerin yaptığı araba birincilik ödülü kazandı

Londra'da düzenlenen Shell Eco Marathon Avrupa 2018 yarışmasına katılan Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, ürettikleri yerli araçla birinci oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR

Uludağ Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin kendilerinin tasarlayıp ürettikleri enerji tasarruflu araçlarla, en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştıkları inovasyon yarışması Shell Eco Marathon, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.

UMAKİT öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ve 'Barbaros' adını verdiği hidrojen enerjili araç, 1 metreküp hidrojen gazıyla 182,6 kilometre gitme başarısı göstererek Avrupa şampiyonluğu elde etti.