Öğrencilerini kahkahalarla derse başlatan öğretmen

Bir yanda öğretmenlik yapan diğer yandan ise yönetmen koltuğuna oturan öğretmen Yunus Çifçi'den öğrencileri çok memnun. Sabahları derse başlarkan fıkralar anlatan, komik hareketler yapan Çiftçi, öğrencilerini kahkahalara boğuyor.

FARKLI İLLERDE SAHNELENDİ

12 yıl önce 8 meslektaşıyla Şehri Bingöl Tiyatrosu'nu kuran Çiftçi, Merkez Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'ndaki derslerden arta kalan vaktinde, tiyatroda yönetmenlik yapıyor. Bingöl Belediyesi'nin desteklediği tiyatro, bugüne kadar, Bingöl'ün yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahneledi.

TİYATRO SEVDALISI ÖĞRETMEN

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okurken, 2001 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapılan seçmeyle bir oyunda hamal rolünü üstlenen Çiftçi, o günden bu yana çok sayıda oyunda rol alarak öğretmenlik mesleğine başlamasına rağmen tiyatrodan kopmadı.

"ÇOCUKLAR NEŞEYLE DERSE BAŞLIYOR"

Bütün zamanının okul, ev ve tiyatro arasında geçtiğini anlatan Yunus Çiftçi, "Tiyatrocu olmanın faydasını öğretmenlikte de görüyorum. Öğrencilerime Nasreddin Hoca'yı anlatacağım zaman hocanın kıyafetini giyiyorum ve çocuklar kahkahayla derse başlıyor" diye konuştu.

