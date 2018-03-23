Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

1 Çok yönlü bir kültür adamı: Abidin Dino Sanat adamı Abidin Dino, bugün 105 yaşında. Kitap Ayracı olarak, onu saygı ve sevgi ile anıyoruz…

2 Borrisov: Varna, ilişkilerin korunması için son fırsat Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Varna'da AB liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin, iki taraf arasında diyalogun sürmesi için son fırsat olduğunu söyledi.

3 Emre Çolak: İspanya'da utancımdan sokağa çıkamıyorum La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Deportivo'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak, utandığı için sokağa çıkamadığını söyledi.

4 Öğrencinin abisi okul müdürünü sırtından bıçakladı Ağrı'da, Aktepe Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

5 ABD Deyrizor'da kalıcı olmaya niyetli ABD Suriye'deki petrol yatağı olan Deyrizor bölgesini YPG'ye destek bahanesiyle kuşatmaya devam ediyor. ABD'nin son hamlesi bölgede tam teşekküllü üs kurmaya yönelik atılan adım oldu.

6 Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda Hatay'ın Belen İlçesi'nde bugün kız çocuğu dünyaya gelen Yasin Gökoğlu, müjde vermek için gittiği evde, annesiyle 2 oğlunu hareketsiz yatarken buldu.