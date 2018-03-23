Öğrencinin abisi okul müdürünü sırtından bıçakladı

Patnos ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi kardeşi R.A.'nın durumunu konuşmak için okula giden 19 yaşındaki Mustafa A., okulun giriş kapısında Müdür Yusuf Varol ile konuşmaya başladı.
"KARDEŞİMİ BU HALE GETİRDİNİZ"
Müdürle konuşurken "Kardeşimi bu hale getirdiniz." diye bağırmaya başlayan Mustafa A., tartışma büyüyünce belinden çıkardığı bıçakla müdüre saldırmak istedi.
KAÇMASINA İZİN VERMEDİ
Müdür Varol, merdivenlerden inip kaçmak isterken, Mustafa A. tarafından sırtından bıçaklandı. Mustafa A. ardından da Varol'u merdivenlerden aşağı doğru itti. Varol acı içinde kıvranırken, Mustafa A. kaçtı.
Yaralanan okul müdürü, çağrılan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Yoğun bakıma alınan Varol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan Mustafa A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Mustafa A., jandarmadaki ifadesinin adından adliyeye sevk edilecek.