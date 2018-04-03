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Öğrencisini döven öğretmene hapis cezası

Kayseri'de öğrencisini dövdüğü iddiasıyla yargılanan öğretmen 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

AA | 03.04.2018 - 15:24..
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, öğrencisini dövdüğü iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmenine, basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verildi.

Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık sınıf öğretmeni Mustafa Büyükkarahan katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Büyükkarahan'a 'basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

ÖĞRETMEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Büyükkarahan, önceki celsede verdiği ifadesinde, Geçen yıl Eylül ayında Atatürk İlkokulu'nda nöbet tutuğu esnada, 4. sınıf öğrencisi A.E.'nin okuldan kaçma maksatlı okul duvarına çıktığını, duvarı aşması halinde yola çıkacağını, bunun da tehlike arz edeceğini, uyarı maksatlı kulağından tuttuğu öğrenciyi sınıfına gönderdiğini ve kendisine şiddet uygulamadığını öne sürmüştü.

Öğrencisini döven öğretmene hapis cezası

Büyükkarahan hakkında A.E.'nin ailesinin şikayeti üzerine geçen yıl kasım ayında Bünyan Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmış, ardından dava açılmıştı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de idari soruşturma açtığı Büyükkarahan, Sarıoğlan ilçesindeki başka okulda görevlendirilmişti.

CEZADA ERTELEME YOK

Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmeninden dayak yiyen ve psikolojisi bozulan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine açılan davada, öğretmen Mustafa B.’ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, ögretmenin okuldaki bir hadrmeyi yumruklamasından dolayı kasıtlı suç işlediği için 9 aylık bu cezanın ertelenmemesini ve uygulanmasını kararlaştırdı. Öğretmen Mustafa B. hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onaylanması halinde cezaevine girecek.

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