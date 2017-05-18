taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.725
USD
3,5982
EURO
4,0091
ALTIN
145,75
PETR
51,9900

Öğrencisini taciz eden öğretmene 21 yıl hapis istemi

Eskişehir'de öğrencisini sınıfta elle taciz eden öğretmen için dava açıldı.

18.05.2017 - 09:38
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

e

Sınıf öğretmeni S.D., 4'üncü sınıfta okuyan A.M. adlı kız öğrencinin yanına oturarak elle tacizde bulundu. A.M., birkaç gün sonra anneannesini ziyarete gitti. Anneanne, televizyonda çocuk istismarı ile ilgili yayını izlerken torunu A.M.'ye edep yerlerini kimseye dokundurmaması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine A.M., ağlamaya başladı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

A.M.'nin anneannesine sınıfta öğretmeninin edep yererine dokunduğunu söylemesinin ardından durum polise bildirildi. Gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan S.D. daha sonraki süreçte tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan S.D.'nin yargılanmasına bugün devam edildi. Suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını isteyen S.D., "Öğrencilerimin hepsiyle yakından ilgilenirim. Bazen öğrencilerimi, sevmekten kaynaklanan, sevgi maksatlı ısırırım. Öne çok eğilen öğrencilerin kemik yapısının olumsuz etkilenmemesi amacıyla da elimle omuzlarını geriye doğru çekip doğru pozisyonda oturmasını sağlarım. Bunun dışında başkaca bir eylemim yoktur. Ben kimseye cinsel istismarda bulunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, öğretmen S.D.'nin 'cinsel istismar' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine duruşma 22 Haziran'a ertelendi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

116
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

35
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

9
Bakan Arslan'dan siber saldırılara önlem açıklaması

Bakan Arslan'dan siber saldırılara önlem açıklaması

12
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

27
Manajer Ümit Akbulut serbest bırakıldı

Manajer Ümit Akbulut serbest bırakıldı

14
Antalya'da sevgilisinin evini dinamitle patlattı

Antalya'da sevgilisinin evini dinamitle patlattı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM