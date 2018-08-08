Öğrenciye kiralık oda dönemi başladı

Öğrencilerin üniversiteye yerleşme telaşı ve heyecanı devam ederken 'kalacak yer' bulma sorunu da gün yüzüne çıkıyor.

METROPOL ŞEHİRLERDE EV KİRASI ÖĞRENCİLER İÇİN FAZLA

Farklı şehirlerde okumak isteyenlerin ilk tercihi büyük ve metropol şehirler oluyor. Ancak buralarda da yurt yerine evde kalmak isteyenler yüksek ev fiyatlarına maruz kalıyor. Özellikle ağustos ve eylül aylarında kiralar oldukça yüksek seviyelere çıkıyor.

YENİ YÖNTEM ODA KİRALAMAK

Yurtların kalabalık olması ve uyulacak birçok kuralın olması öğrencilerin evlere yönelmesine neden oluyor. Bazen bu durum kiraların aşırı yükselmesine neden oluyor. Hal böyle olunca ev sahipleri evi tümüyle kiraya vermekten vazgeçti ve yeni bir yöntem ortaya koydu.

ÜNİVERSİTEYE YAKINLIK TERCİH NEDENİ

Ev sahipleri ve öğrenciler artık oda kiralamayı tercih etmeye başladı. Özellikle de üniversiteye yakınlık ise ön plana çıkıyor.