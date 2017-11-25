Öğrenciyi betona oturtan müdüre soruşturma

Kocaeli' nin Kartepe ilçesi Kartepe Suadiye Barbaros İlkokulu'nun bahçesinde dün Öğretmenler Günü kutlaması yapılırken, okul müdürü A.G. sıraya giren öğrenciler arasında bulunan yaramazlık yapan bir öğrenciyi betona oturtarak cezalandırdı.

CEZA İÇİN BETONA OTURTTU

Sıraya giren arkadaşlarının önünde betona oturan öğrenci, müdürün talimatı nedeniyle etkinlik bitene kadar yerde oturdu. Okulun çevresinde toplanarak etkinliği izleyen veliler, öğrencinin yerde oturtulmasına anlam veremedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, yaşanan olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını, pazartesi günü müfettişin okula gideceğini söyledi.

KORKUNÇ BİR OLAY

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan yaşanan olayı basından öğrendiklerini belirterek, "Suadiye Barbaros İlköğretim Müdürü, tam da Öğretmenler Günü'nde, bir öğrenciye bunu yapmış, ne yazık ki gerçek bir olay. Hiçbir öğretmenin de bunu yapacağını düşünmüyorum aslında ama korkunç bir olay bizim açımızdan. Çünkü o yaştaki bir çocuğun arkadaşlarının gözü önünde, diğer öğretmenlerinin gözü önünde beton zemine oturtturulması, onun psikolojik durumunu nasıl etkilediğini bir öğretmen olarak nasıl bunu düşünemez, bunu anlamış değiliz. Biz de bu zihniyeti kınamak için sonuna kadar da arkasından gideceğiz ve ne olduğunu da araştıracağız. Biz Eğitim-Sen olarak çocuklarımızın geleceğini asla kararttırmayacağız. Araştırmamızı yapıp hukuki bir süreç gerektiriyorsa onların da gereğini yerine getireceğiz." dedi.