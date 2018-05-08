Öğrenciyi okuldan attı, velisi darp etti

İzmir’in Aliağa ilçesinde eğitim veren Mehmet Saka İlköğretim Okulu’nda bir öğrencinin velisi okul müdürünü darp etti. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce okulda eğitim gören iki öğrenci sosyal medya hesaplarından uygunsuz paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerin bu paylaşım ve davranışları üzerine, konu okulun Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu’na intikal etti. Kurul, iki öğrencinin okulunun değiştirilmesine karar verdi. Bunun üzerine öğrencilerin velilileri karara itiraz etti. İtirazın ardından kuruldan yine aynı karar çıktı.

MÜDÜR DOSYAYI ARARKEN VELİ SALDIRDI

Öğrencilerin velilerine karar tebligatını vermek için okula davet eden Okul Müdürü Mehmet Ali Karaavcı (45), velilere durumu anlattı. Okul müdürü masasına koyduğu tebligatı velilere vermek için aradığı sırada, öğrencilerden birinin velisi saldırarak müdürü darp etti. Kafası, kaşı, kulağından yara alan ve kanlar içinde kalan okul müdürü bir anda yere yığıldı. Okuldaki diğer öğretmenlerin emniyete haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, veliyi gözaltına aldı.

Okul müdürü Mehmet Ali Karaavcı ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, öğretmen arkadaşları da hastaneye akın etti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen okul müdürünün bir müddet müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

"EMEĞİNİ VERDİĞİ ÖĞRENCİNİN VELİSİ DARP EDİYOR"

Hastaneye ziyarete giden Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina olay hakkında bilgi vererek, “Müdür bir evrak tebliği yapacak. Veli okula çağrılıyor, evrak tebliği edilirken bir anda okul müdürüne saldırıyor. Başından yaralandı, şu anda hastanede müşahede altında tutulacak. Umarım herhangi bir olumsuzluk yaşamadan kısa sürede atlatılacak. Ama işin sadece fiziksel boyutu değil bir öğretmenin canını, emeğini sarf ettiği öğrencileriyle alakalı böyle bir pozisyonla karşı karşıya kalması, bir veliden böyle şiddet görmesi üzücü” dedi.