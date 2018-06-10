Öğretim elemanı kadroları atama kriterlerine düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin 7 Haziran 2018 tarihli sayısında yayımlandı.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ŞARTI

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadrolarına lisans mezunu olup alanında en az beş yıl tecrübeli olanlar başvuru yapabiliyorken yönetmelik değişikliğiyle yalnızca en az tezli yüksek lisans mezunu olanlar başvuru yapabilecek.

Yeni düzenlemeyle devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvuru koşulları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında atama yapılması uygulamasına uygun hale getirildi.

ARANAN ŞARTLAR

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekecek.

Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ise en az lisans mezunu olmak şartı aranacak.