taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.64265
Euro
6.42155
Altın
1224.55
Borsa
90489.93
Gram Altın
220.047

Öğretim elemanı kadrolarına atamalarda yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek alanlarda yapılacak atamalarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmayacak.

AA | 01.11.2018 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Eğitim

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak, merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hazırlandı.

Açıklamada, 9 Temmuz'da yayımlanan 703 sayılı KHK ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak.

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in dayanaklarından 78 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK"nin yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı.

Bu nedenle dayanak maddesinde ve bu kanuna atıf yapılan maddelerde değişiklik yapılması gerektiği kaydedildi.

Öğretim elemanı kadrolarına atamalarda yeni düzenleme

YABANCI DİL ŞARTI KALKTI

Yapılan düzenlemeyle YÖK tarafından belirlenecek öğretim elemanı temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan istihdam edilmesine imkan tanındığı belirtildi.

Bu haliyle yönetmeliğin, nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere önem veren özelliğinin yanı sıra beceriye dayalı alanlar başta olmak üzere bazı özellikli alanlarda uzmanlığı öne çıkaran ve bu alanlarda yetkin insanların akademiye katkı sağlamasına imkan tanıyan bir özelliğinin bulunduğu ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

204
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

37
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

53
Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

227
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

32
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

28
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM