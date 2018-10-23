Öğretmen, çektiği fotoğraflarla çocuklara umut oldu

1 Alanlara göre en iyi ilk 200'de iki Türk üniversitesi THE Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2019’da ilk dört bölümü açıkladı. Türkiye’den Koç Üniversitesi, sosyal bilimlerde, ODTÜ eğitimde ilk 200'e girdi.

2 İzmir Baro Başkanlığını Kobaniciler kazandı Geçen yıl Yaşasın Kobani sloganları atan grubun adayı İzmir Baro Başkanı oldu. Genel kurulda gerginlik yaşandı.

3 CHP İzmir'deki aday adaylarından 1 milyon lira kazandı CHP'de aday adaylığı için başvuru tarihi 26 Ekim’e uzatıldı. Şimdiye kadar İzmir için aday adayı olanlardan CHP kasasına 1 milyon lira girdi.

4 Çöl Davosu'na katılım az oldu Bugün açılışı yapılan ve Çöl Davosu olarak adlandırılan Suudi ekonomik forumu, "Geleceğe Yatırım Girişimi"ne uluslararası katılım yeterli düzeyde olmadı.

5 İZBAN'da grev çanları çalıyor İzmir'de her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı İzmir Banliyö Sistemlerinde (İZBAN) greve hazırlanan işçiler sakallarını kesmiyor, siyah kurdele takıyor.

6 Lüks ve ihtişamın Fransız adresi: Saint Tropez Fransız Rivierası’nın kalbinde, İtalyan kültürünün esintisiyle St Tropez mükemmel bir melez. Brigitte Bardot mu? Kendisi bu balıkçı köyünü haritayla tanıştıran kadın.