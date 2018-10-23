Öğretmen, çektiği fotoğraflarla çocuklara umut oldu

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı öğretmen Mehmet Özcan, yırtık bir çocuğun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması sonucu başlattığı sorumluluk kampanyasıyla Türkiye'ye sesini duyurdu.
HEDEF 20 BİN BOT
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 450 botu köy okullarındaki çocuklara elleriyle götüren Mehmet Özcan, bu yıl yaklaşık 20 bin adet botu miniklere ulaştırmayı hedefliyor.
Sosyal sorumluluk kapsamında ortak amacın, kışın gelmeden botsuz çocuğun kalmaması olduğunu vurgulayan Mehmet Özcan, bu sene yaklaşık 20 bin botu öğrencilere ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti.