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Öğretmen, çektiği fotoğraflarla çocuklara umut oldu

Fotoğraf sanatçısı öğretmen Mehmet Özcan, başlattığı sosyal sorumluluk projesi sayesinde öğrencilere kışlık bot aldı.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 09:56..
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Iğdırlı fotoğraf sanatçısı öğretmen Mehmet Özcan, yırtık bir çocuğun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması sonucu başlattığı sorumluluk kampanyasıyla Türkiye'ye sesini duyurdu.

HEDEF 20 BİN BOT

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 450 botu köy okullarındaki çocuklara elleriyle götüren Mehmet Özcan, bu yıl yaklaşık 20 bin adet botu miniklere ulaştırmayı hedefliyor.

Sosyal sorumluluk kapsamında ortak amacın, kışın gelmeden botsuz çocuğun kalmaması olduğunu vurgulayan Mehmet Özcan, bu sene yaklaşık 20 bin botu öğrencilere ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

Öğretmen, çektiği fotoğraflarla çocuklara umut oldu

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