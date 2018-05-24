Öğretmen doluluk oranları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, öğretmen atamalarıyla üçüncü sıraya yüzde 92,28'lik doluluk oranıyla Doğu Anadolu, dördüncü sıraya ise 90,35 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi yerleşti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine son beş yılda 149 bin 347 öğretmen atandı. Marmara Bölgesi ise en son sırada kendine yer buldu.

ÜLKE GENELİNDE ÖĞRETMEN AÇIĞI: YÜZDE 9,4

Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranları ortalaması yüzde 90,60 olarak gerçekleşti. Bu yıl yapılacak olan atamadan sonra bu sayı 93.10'a yükselecek. Bu oranın içinde emekliye ayrılacak öğretmenlerin de dahil olduğunu belirtmek gerek. 2017 yılında 12 bin 330 öğretmen emekli olmuştu. Emekliye ayrılan öğretmen sayısını kabaca 15 bin kabul ederek oranladığımızda öğretmen doluluk oranı 91,60 olarak karşımıza çıkıyor.

EGE İLK SIRADA

Bölgeler bazında, öğretmen doluluğu en fazla olan bölge yüzde 93,96 Ege olurken, bu bölgeyi yüzde 93,83'lük oranla İç Anadolu izledi.

Yapılan son öğretmen atamalarıyla Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki öğretmen oranlarındaki artış dikkati çekti. Buna göre, yüzde 92,28'e yükselen Doğu Anadolu bölgesi üçüncü sırada yer alırken yüzde 90,35 doluluk oranı ile Güneydoğu Anadolu bölgesi dördüncü sıraya yerleşti. Bu bölgeleri sırasıyla yüzde 90,34 Akdeniz, yüzde 89,57 ile Karadeniz izledi.

BU YIL 25 BİN ATAMA DAHA OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 2003'ten itibaren 584 bin 934 öğretmen ataması yapıldı. Öğretmenlerin yarıdan fazlası son 10 yılda atandı. En çok Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine görevlendirmeler yapıldı.

Son 5 yılda bu iki bölgeye atanan öğretmen sayısı 149 bin 347 oldu. Bu yıl içerisinde 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirildikten sonra atanan tüm öğretmenlerin görevlerine başlaması planlanıyor.

ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI AZALDI

Ülkemizde 2002-2003 eğitim öğretim yılında 528 bin 416 olan resmi okullardaki öğretmen sayısı ise 904 bin 679'e yükseldi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı.

Sözleşmeli öğretmen alımına imkan sağlayan yasal düzenlemeyle bugüne kadar 39 bin 194 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Türkiye'de, aynı yıl içinde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, bu rakam 2017-2018'de 17'ye, lise düzeyinde ise 18'den 13'e düşürüldü.