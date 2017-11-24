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Öğretmen döven veli tutuklandı

Gaziantep'te öğretmen darp eden veli tutuklanırken, akrabaları serbest bırakıldı.

24.11.2017 - 23:11
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İlkokula giden oğlunun sınıf öğretmenini döven veli, adli kontrol şartıyla salıverilmesine rağmen, öğretmenin ölüm tehlikesi bulunması üzerine tutuklandı.

ÖNCE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA GÖNDERİLDİ

Öğrencinin babası Ömer Raşit Bulut ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet savcılığı, Şehitkamil Devlet Hastanesinin, darbedilen sınıf öğretmeni Hasan Koç'un vücudunda kırık olduğu ve hala hayati tehlikesinin devam ettiği yönündeki raporu üzerine Bulut'un tekrar gözaltına alınmasını talep etti.

Öğretmen döven veli tutuklandı

İKİNCİ KARARDA TUTUKLANDI

Yakalanan Bulut, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada gözaltına alınan Bulut'un tutuklandığı bilgisi paylaşılarak soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

- OLAY

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Solmaz Güzel İlkokulunda okuyan oğlunun sınıf öğretmeni Hasan Koç'u çağırdığı iş yerinde darbettiği iddia edilen Ömer Raşit Bulut ile 4 yakını yakalanmış, Koç ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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