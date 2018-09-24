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Öğretmen eğitimi yeniden yapılandırılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Öğretmen eğitimleri, MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri ile birlikte yapılandırılacak." dedi.

AA | 24.09.2018 - 14:39..
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, öğretmen eğitiminin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve eğitim fakülteleri ile birlikte yapılandırılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, MEB ve eğitim fakültelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili çalışmaları birlikte yürüteceklerini bildirdi.

"PROTOKOL DOĞRULTUSUNDA KARAR VERECEĞİZ"

Eğitim fakültelerinin bu konudaki desteğini önemsediklerini belirten Mustafa Safran, "Öğretmen eğitimleri, MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri ile birlikte yapılandırılacak. Kısa zaman içinde YÖK ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının projelerini YÖK yetkililerine anlatacağız. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yaptığımız ön görüşmede konuya ilişkin aldığımız prensip kararını bir protokole bağlayacağız. Öğretmen eğitimlerine ilişkin çalışmalarda bu protokol doğrultusunda hareket edilecek." dedi.

Öğretmen eğitimi yeniden yapılandırılacak

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