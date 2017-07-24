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Öğretmen istihdamı seferberliği başlıyor

‘Öğretmen istihdamı’ projesiyle öğretmenler, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarında öğretmen olma fırsatı yakalayacak.

24.07.2017 - 15:43
  1. Haberler
  2. Eğitim

‘Öğretmen istihdamı’ projesi ile gelişime açık, entelektüel, karakter ve değerler eğitimine önem veren, sorgulayan, araştıran ve özgüveni yüksek gençler yetiştiren eğitim kurumlarında; Eğitimin temelinde sevgi ve ilginin öneminin farkında olan, iletişim becerisi gelişmiş, analitik düşünen ve karar verebilen, gelişim odaklı ve pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış eğitimcilerin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

Öğretmen istihdamı seferberliği başlıyor

UYGUN ADAYLAR İSTİHDAM EDİLECEK

Öğretmen istihdamı seferberliği ile 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı başlamadan okullar için en uygun adayların belirlenip istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bu proje ile hem ülke ekonomisine, hem de artan istihdam talebine katkı sağlanması beklenmektedir.

Sosyal Sorumluluk kapsamında Şehit Aileleri ve Gazi yakınları için ek kontenjana yer verilmiştir.

Başvurular ogretmenistihdami.com sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir.

Başvuru İçin Tıklayınız…

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