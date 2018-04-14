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Öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte kitap okudu

Zonguldak'da 'Herkes Gelsin, Herkes Okusun' sloganı kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler, hep birlikte kitap okudu.

İHA | 14.04.2018 - 09:50..
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Merkez Ortaokulu Öğrencileri Türkçe Öğretmeni Pınar Yıldırım Dintaş rehberliğinde 'Herkes Gelsin Herkes Okusun' sloganıyla okula davet edilen veliler, çocuklarıyla beraber kitap okuyarak örnek ve duyarlı davranışlarını bir kez daha gösterdi.

"KİTAP OKUMAK HAYAT TARZIDIR"

150 veli ve 550 öğrenci ve 25 öğretmennin katılıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda Okul Müdürü Ayhan Tekin konuşmasında, "Okumak bir etkinlik değil hayat tarzıdır. Bizim burada yaptığımız farkındalık yapmaktır." dedi.

Öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte kitap okudu

Öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte kitap okudu

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