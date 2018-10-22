taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.67465
Euro
6.51575
Altın
1220.99
Borsa
94789.2
Gram Altın
222.96

Öğretmen öğrencileri için pet şişeden satranç yaptı

Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki köy okulunda öğretmenlik yapan Muhittin Özdemir, öğrencilerini satranç oyunu ile tanıştırmak için pet şişeden satranç oluşturdu.

İHA | 22.10.2018 - 16:31..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Akbük köyü ilkokulu 2. sınıf öğretmeni olan Muhittin Özdemir, yaptığı çalışmalarla öğrencilerin ilgi odağı oldu. Okuldaki öğrencilerin satranç oyunu ile tanışması için çalışma başlatan Özdemir, kendi çabalarıyla satranç alanı kurdu.

PET ŞİŞELERDEN SATRANÇ

Okul bahçesini eliyle siyah beyaza boyayan Muhuttin Özdemir, daha sonra topladığı pet su şişelerini satranç ekipmanları olan Şah, Vezir, Kale ve At şeklinde keserek biçimlendirdi.

Öğretmen öğrencileri için pet şişeden satranç yaptı


TURNUVA YAPTI

Muhittin öğretmen daha sonra bunları kulun bahçesinde siya ve beyaz olacak şekilde takımlara ayırarak boyadı. İlk önce 2B sınıfındaki öğrencilerine satranç eğitimi veren Özdemir, daha sonra sınıfta ve okul içinde satranç turnuvası düzenledi.

Öğretmen öğrencileri için pet şişeden satranç yaptı

BEĞENİ TOPLADI

Bir köy ilkokulunda biri Uluslararası proje diğeri ise Sosyal bir proje ile eğitime büyük kazanımlar veren Muhittin Öğretmenin bu başarısı için okulda ve sınıfında takdir ile karşılandı.

Öğretmen öğrencileri için pet şişeden satranç yaptı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

101
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

101
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

94
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

64
Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

179
F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

88
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM