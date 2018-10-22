Öğretmen öğrencileri için pet şişeden satranç yaptı

Akbük köyü ilkokulu 2. sınıf öğretmeni olan Muhittin Özdemir, yaptığı çalışmalarla öğrencilerin ilgi odağı oldu. Okuldaki öğrencilerin satranç oyunu ile tanışması için çalışma başlatan Özdemir, kendi çabalarıyla satranç alanı kurdu.

PET ŞİŞELERDEN SATRANÇ

Okul bahçesini eliyle siyah beyaza boyayan Muhuttin Özdemir, daha sonra topladığı pet su şişelerini satranç ekipmanları olan Şah, Vezir, Kale ve At şeklinde keserek biçimlendirdi.





TURNUVA YAPTI

Muhittin öğretmen daha sonra bunları kulun bahçesinde siya ve beyaz olacak şekilde takımlara ayırarak boyadı. İlk önce 2B sınıfındaki öğrencilerine satranç eğitimi veren Özdemir, daha sonra sınıfta ve okul içinde satranç turnuvası düzenledi.

BEĞENİ TOPLADI

Bir köy ilkokulunda biri Uluslararası proje diğeri ise Sosyal bir proje ile eğitime büyük kazanımlar veren Muhittin Öğretmenin bu başarısı için okulda ve sınıfında takdir ile karşılandı.



