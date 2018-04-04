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Öğretmen öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Antalya'daki ortaokulda, B.M. (13) isimli kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İngilizce öğretmeni N.D. (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 04.04.2018 - 12:55..
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21 Mart'ta Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki ortaokulda İngilizce öğretmeni N.D., 7'nci sınıfta okuyan B.M. isimli kız öğrencisine, iddiaya göre, okulun kütüphanesinde sarılıp, yanağından ve elinden öptü.

N.D., gidecekleri yurt dışı eğitiminde kendisiyle birlikte aynı odada kalabileceğini söylediği öğrenciye, odasında duş alma teklifinde de bulundu.

AİLESİNE ANLATTI

B.M.'nin olayı anlattığı ailesi, polise başvurup, öğretmenden şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, N.D.'yi evinde gözaltına aldı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.D., susma hakkını kullandı. Daha önce de aynı okulda başka çocuğa tazizde bulunduğu öne sürülen öğretmen N.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretmen öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

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