Öğretmen öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Rio'da en keyifli aktivite Sugar Loaf Dağı’na teleferik ile çıkmak

Başbakan Yıldırım, "Olabildiğince bütün gençlerimiz üniversiteye erişebilmeli. Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 15 yılda oldu." dedi.

İstanbul'un yönetimini CHP'ye kazandırmayı hedefleyen Kaftancıoğlu, eylem için yine kimseyi toplayamadı.

Ham balın cildi canlandırmak, nemlendirmek ve parlaklığını arttırmak için kullanılabileceğini dile getiren Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, amino asitlerin ise zayıflamaya büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Fit ve güzel olmanın en ballı yolu

Beşiktaş'ta bir futbolcu daha Göztepe maçında yok

1 Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde Alman devlet televizyonunda ekrana gelen programda, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bu kadar gelişmesi şaşkınlıkla karşılandı.

2 Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi Atatürk tişörtleri giyerek Meclis binasının önünde protestoya başlayan CHP'li kadınlardan biri, üzerindeki tişörtü çıkartıp Mahmut Tanal'a giydirdi.

3 Devlet Bahçeli'nin el öpmeye çalıştığı an Alparslan Türkeş'in kabrinin başına giden MHP Lideri, mezarın başındaki yaşlı amcanın elini öpmeye çalıştı.

4 Isparta uçak kazasında ölen Prof'un nükleer açıklaması Türkiye nükleer arenadaki yerini almak için büyük bir adım attı, ancak çevreci geçinen kurum ve bireyler halen yola taş koymaya çalışıyor. Bu duruma neden olan gerçeği yıllar önce Engin Arık anlattı.

5 Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı Milli imkanlarla geliştirilen Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

6 ABD'li Bloomberg'in üçüncü havalimanı hazımsızlığı Avrupa ve özellikle Almanya'da basın, 3. Havalimanı'na karşı kara propaganda faaliyetleriyle karalama kampanyaları yürütüyordu. Bu kampanyalara ABD'li Bloomberg de dahil oldu, hem de kıskanırcasına.