Öğretmen yetiştirme sistemi değiştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

MÜLAKATLARDA İYİLEŞTİRME

Sözleşmeli öğretmenliğin kalkmayacağını belirten Bakan Selçuk, mülakatlarda iyileştirme olacağını belirtti.

KOLEJLERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER...

Kolejlerde düşük ücretle çalışan öğretmenlere destek verileceğini de açıklayan Ziya Selçuk, öğretmen sisteminin baştan ele alınacağını ifade etti.

"ÖĞRETMENİN GELDİĞİ KAYNAĞI DÜZENLEMELİYİZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenin geldiği kaynağın düzenleneceğini söyledi.

Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Selçuk, "12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme sistemi köklü bir değişikliğe uğramamış. Öğretmenin geldiği kaynağı düzenlemeliyiz.

"EĞİTİM FAKÜLTELERİNE GİRİŞ KOLAY OLMAYACAK"

Eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin daha yüksek puanlarla girmesi için birtakım düzenlemeler yapmalıyız.





"AZ SAYIDA ÖĞRENCİYLE İYİLEŞTİRME YAPILABİLİR"

Çıtayı yükseltip, az sayıda öğrenci mezun etmeliyiz. Şu anda 40 binin üzerinde öğrenci mezun oluyor. Daha az sayıda öğrenciyle eğitimde istihdamı iyileştirmek mümkün.

Eğitimin niteliğinin arttığı durumlarda öğretmen adaylarının gelir seviyesinin artması gibi başka olasılıklar olacak. Orta vadede yüksek lisans yapmayanın öğretmen olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.