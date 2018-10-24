Öğretmen yetiştirmede YÖK ile iş birliği

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 Eğitim Vizyonu'nu dün açıkladı.

YÖK İLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Selçuk, 12 Eylül 1980'den beri öğretmen yetiştirme konusunda belli bir mekanizmalarının olduğunu, bu durumun aynı tipolojide devam ettiğini aktaran Ziya Selçuk, bu konunun değişmesi için YÖK ile iş birliği yapacaklarına değindi.





PİLOT EĞİTİM FAKÜLTELERİ BELİRLENECEK

"Eğitim fakültelerinin, öğretmen yetiştirmenin muhakkak dönüşmesi lazım. Öğretmen yetiştirme dönüşmeden kaynağı biz kontrol edemeyiz. Kaynağı kontrol etmeden sistemi kontrol edemeyiz" diyen Selçuk, belli sayıda pilot eğitim fakülteleri belirleyeceklerini ve buralarda uygulama ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını bildirdi.



