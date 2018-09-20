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Öğretmenden öğrencilerine süslü karşılama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir köy okulunda görev yapan öğretmen Yasemin Yıldırım Öztürk, 1. sınıfa başlayan öğrencileri için sınıfı süsledi.

İHA | 20.09.2018 - 12:31..
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Yeni eğitim ve öğretim sezonu geçtiğimiz günlerde başlarken, Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesi'ne bağlı Bağyurdu Cumhuriyet İlkokulunda görev yapan Yasemin Yıldırım Öztürk isimli öğretmen, öğrencilerine unutamayacakları bir sürpriz hazırladı.

SINIFI SÜSLEDİ

İlçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan köy okulunda görev yapan Yasemin Öztürk, bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencileri için ilk olarak sınıfı baştan aşağıya süsledi. Sıralara balonlar asan fedakar öğretmen, sınıfı da süsleyerek öğrencilerini beklemeye başladı.

Öğretmenden öğrencilerine süslü karşılama

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

İlk ders zilinin çalmasıyla sınıfa giren öğrenciler hiç beklemedikleri bu sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, mutlulukları gözlerinden okundu. Sınıfı süleyerek öğrencilerine unutmayacakları bir anı bırakan Yasemin Yıldırım Öztürk, velileri de unutmadı.

Öğretmenden öğrencilerine süslü karşılama

VELİLERE DE HEDİYELER DAĞITTI

Yasemin Öztürk, öğrencilerin ebeveynlerine de tek tek hediyelerini takdim etti. Veliler de tıpkı çocukları gibi hiç beklemedikleri bu sürpriz karşısında oldukça memnun oldu. Yaşanan bu güzel olayın ardından Yasemin Yıldırım Öztürk ve öğrencileri, derslere başladı.

Öğretmenden öğrencilerine süslü karşılama

"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Öğretmenimizin bu hoş sürprizi sebebiyle çocuklarımız unutmayacakları bir gün yaşadılar. Öğretmenlik sadece sınıfa girip ders anlatmak değil, aynı zamanda çocuklarımızın yüreğine de dokunabilmektir. Yasemin Öğretmen'imiz de ilk okul günlerinde çocukların yüreklerine dokunmuş. Kendisini bu davranışından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenden öğrencilerine süslü karşılama

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