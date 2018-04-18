taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.745
USD
4,0940
EURO
5,0691
ALTIN
176,86
PETR
71,9700

Öğretmenden öğrencisine ameliyatlık eden tekme

Bursa'da, öğretmeni tarafından tekme atıldığı iddia edilen B.G., kaldırıldığı hastanede iç kanama geçirdiği anlaşılarak ameliyat edildi. Olay sonrasında öğretmen açığa alındı.

DHA | 18.04.2018 - 07:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İznik'te Çiçekçi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi B.G., eve geldikten bir süre sonra fenalaştı. İddiaya göre, babası Burhan G.'ye okulda göğsüne tekme atıldığını söyleyen çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğretmenden öğrencisine ameliyatlık eden tekme

İÇ KANAMA GERÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Buradaki ilk müdahalenin ardından B.G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İç kanama geçirdiği belirlenen B.G., ameliyat edildi.

Öğretmenden öğrencisine ameliyatlık eden tekme

ŞIMARIK HAREKETLER YAPTIĞI İÇİN TEKME ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Baba Burhan G., oğluna, okulun ortaokul bölümünde görev yapan ve olay günü nöbetçi olan İngilizce öğretmeni H.C.'nin (32) tekme attığını iddia etti. Burhan G., öğretmenin, "Neden şımarık hareketler yapıyorsun?" diyerek oğlunun göğsüne vurduğunu ileri sürdü. Burhan G. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HASTANELİK EDEN TEKMEYİ KİMİN ATTIĞI NETLEŞMEDİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. B.G.'nin okulda bir arkadaşı ile kavga ettiğini belirten yetkililer, "B. olay günü okulda bir arkadaşı ile kavga ediyordu. Nöbetçi öğretmen bu iki genci ayırdı. Bu sırada B.'nin göğsüne tekmeyi kavga ettiği arkadaşı mı vurdu yoksa öğretmen mi, bu konu netlik kazanmadı. Müfettiş, tanıkları dinledikten sonra konu hakkında bilgi verecek. Öğretmen de şu anda açığa alınmadı." ifadelerini kullandı.
İznik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Öğretmenden öğrencisine ameliyatlık eden tekme

"BÖYLE ÖĞRETMEN İSTEMİYORUM"

İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen B.G. ifadesinde, "Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi. Göğsüne tekme ile vurdu. Sırtım kaldırıma çarptı. Tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle öğretmen istemiyorum" dedi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma kapsamında öğrenci velisi tarafından suçlanan öğretmenin, soruşturmanın sağlıklı sürdürülmesi için akşam saatlerinde açığa alındığını açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kuyuya düşen keçi yavrusunu itfaiye kurtardı
Malatya'da su kuyusuna düşen keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi
Referandumun yıldönümünde Konak Meydanı'nda oturma eylemi yapan CHP'lilere, belediyenin işten çıkarttığı işçiler tepki gösterdi.
Kütahya'da 3 öğretmen ve 167 öğrenci gıdadan zehirlendi
Simav ilçesinde bir lisenin müdürü, 3 öğretmen ve 167 öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Yoldan çıkan otomobil ağatçta asılı kaldı
Adana'da virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil, sulama kanalına uçmak üzereyken, kıyıdaki bir ağaçta asılı kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

43
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

83
İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

53
Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği için tarih verdi

Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği için tarih verdi

33
Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

18
Şarkılara ilham olan şair Cemal Safi vefat etti

Şarkılara ilham olan şair Cemal Safi vefat etti

14
Alkollü sürücü E-5'te dehşet saçtı

Alkollü sürücü E-5'te dehşet saçtı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM