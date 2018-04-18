Öğretmenden öğrencisine ameliyatlık eden tekme

İznik'te Çiçekçi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi B.G., eve geldikten bir süre sonra fenalaştı. İddiaya göre, babası Burhan G.'ye okulda göğsüne tekme atıldığını söyleyen çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İÇ KANAMA GERÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Buradaki ilk müdahalenin ardından B.G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İç kanama geçirdiği belirlenen B.G., ameliyat edildi.

ŞIMARIK HAREKETLER YAPTIĞI İÇİN TEKME ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Baba Burhan G., oğluna, okulun ortaokul bölümünde görev yapan ve olay günü nöbetçi olan İngilizce öğretmeni H.C.'nin (32) tekme attığını iddia etti. Burhan G., öğretmenin, "Neden şımarık hareketler yapıyorsun?" diyerek oğlunun göğsüne vurduğunu ileri sürdü. Burhan G. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HASTANELİK EDEN TEKMEYİ KİMİN ATTIĞI NETLEŞMEDİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. B.G.'nin okulda bir arkadaşı ile kavga ettiğini belirten yetkililer, "B. olay günü okulda bir arkadaşı ile kavga ediyordu. Nöbetçi öğretmen bu iki genci ayırdı. Bu sırada B.'nin göğsüne tekmeyi kavga ettiği arkadaşı mı vurdu yoksa öğretmen mi, bu konu netlik kazanmadı. Müfettiş, tanıkları dinledikten sonra konu hakkında bilgi verecek. Öğretmen de şu anda açığa alınmadı." ifadelerini kullandı.

İznik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

"BÖYLE ÖĞRETMEN İSTEMİYORUM"

İnegöl Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen B.G. ifadesinde, "Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi. Göğsüne tekme ile vurdu. Sırtım kaldırıma çarptı. Tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle öğretmen istemiyorum" dedi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma kapsamında öğrenci velisi tarafından suçlanan öğretmenin, soruşturmanın sağlıklı sürdürülmesi için akşam saatlerinde açığa alındığını açıkladı.