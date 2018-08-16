taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7628
Euro
6.5643
Altın
1175.373
Borsa
88313.07

Öğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımı

Muğla'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Y.D bantlanmış ve iki yanına kulaklık konmuş ağustos böceğinin fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım tepki çekince "espri yaptım" dedi.

DHA | 16.08.2018 - 15:57..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Köyceğiz ilçesindeki bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Y.D., Facebook sayfasından, masaya bantlanmış ve iki yanında kulaklık bulunan ağustos böceği fotoğrafı paylaştı. Y.D., yöresel şiveyle, 'Gara sabahtan beri gulaamı guruttu cavırın böcesi. Şimdi sıra bende. Ferdi babadan 'Huzurum Kalmadı' dinliyor' notunu yazdı.

"ALLAH'IN LANETİNDEN TEZ SAKIN"

Fotoğraf ve not, görenlerin tepkisini çekti. Öğretmen Y.D.'nin paylaşımının altına, şu yorumlar yazıldı: "O soğuk, iğrenç komiklik anlayışın umarım ki ölü bir ağustos böceği ile mizansendir. Yok eğer gerçekten canlı bir ağustos böceğine bunu yaptıysan Allah'ın lanetinden tez sakın. Demedi deme. Şahsına olumlu yorum yapanlar da bir kez daha düşünsünler. Yazık biz nasıl geldik bu hallere", "Bir eğitmen olarak yetiştirdiğiniz nesle böyle mi örnek oluyorsunuz? Doğaya ve diğer canlılara eziyet etmeyi komik bir şeymiş gibi normal bir şeymiş gibi yansıtarak mı? İnsanın doğaya ve diğer canlılara verdiği zarar yanında doğası gereği yılın sadece bir ayı sesi çıkan bir canlının sesi mi sizi rahatsız etti? Fotoğrafı bir yerden alıntılamış bile olsanız hiç hoş değil, komik hiç değil"

Öğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımı

Paylaşımın altına yazılan bazı yorumlar da tepki çekti. Tepki toplayan yorumlar da şöyle: "İntikamın böylesi", "Canıma desinnn", "Allah razı olsun bütün intikamımı almışsınız hocam", "En güzel intikam", "İntikam alacaksan Ajdar'dan 'çikita muz'u dinlet"

"PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen ise "Bu öğretmeni, öğrencilerine kötü örnek olmaktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Evlatlarımızı kimlere emanet ettiğimizi bir kez daha düşünmeliyiz. Eğitimci dediğimiz bu kişinin ciddi psikolojik sorunlarının olduğunu düşünüyorum. Akıl başında olan bir insan kesinlikle böyle bir şey yapmaz" dedi.

Öğretmenden tepki çeken ağustos böceği paylaşımı

"FOTOĞRAFI BAŞKA YERDEN ALDIM"

Öğretmen Y.D. ise tepkileri ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafı kendisinin çekmediğini belirterek, başka yerden aldığını, espri olsun diye paylaştığını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

314
Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

228
Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

115
Benzin ve motorine ÖTV zammı

Benzin ve motorine ÖTV zammı

543
IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

123
Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

83
Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

Sincar operasyonu sonrası çekilen fotoğraflar

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM