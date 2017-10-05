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Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

Bolu'da, 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen İsmail S. ve Emre G.'nin aileleri adliyede gözyaşlarına boğuldu

05.10.2017 - 14:20
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Bolu'da bir ortaokulda öğretmen olan evli 3 çocuk babası İsmail S., iddiaya göre kızının arkadaşının annesi G.B. ile tanışarak ilişki yaşamaya başladı. İsmail S., yaklaşık 6 ay süren ilişkilerinin ardından G.B.'den ayrıldı. G.B.'nin kızı K.Ö., İsmail S. ile mahallede oturan 22 yaşındaki Emre G.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesine söyledi. İsmail S. ile Emre G., kız ve annesinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

"PİŞMANIM, BİR HATAYDI, YAPTIM"

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan sanıklardan Emre G. pişman olduğunu söyleyerek, "Bana mahkemenin bir şans vermesini istiyorum. Pişmanım, bir hataydı yaptım. Benim hayatım sizin elinizde. Bir daha karşınıza gelmeyeceğim. Takdir mahkemenin." dedi.

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

"BENDEN ŞİKAYETÇİ OLAN KIZA BABALIK YAPTIM"

Diğer sanık İsmail S. ise suçlamaları reddederek, "Ailevi sorunlarım nedeniyle evli olmama rağmen başka biriyle ilişki yaşadım. Böyle bir yanlışım oldu. Mağdurun annesi ile 6 aylık bir ilişki yaşadık. Kocası bırakıp gidince ortada kalmışlardı. Hallerine acımıştım. Benden şikayetçi olan kıza da babalık yaptım. İhtiyaçlarını giderdim. Bu süre zarfında maddi olarak da battım. Maddi durumumu düzeltmek için öğretmenliğin yanında başka işler de yaptım. Suçsuzum, kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım." dedi.

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

ÖĞRETMENE 14 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Emre G.'ye 'Cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken duruşmalardaki samimi söylemleri, iyi hali ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Öğretmen İsmail S.'ye ise iki suçtan iyi hal indirimi de uygulanarak toplam 14 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İsmail S.'nin suçun niteliği nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

ADLİYE ÖNÜNDE FENALIK GEÇİRDİLER

Kararın açıklanması ardından Emre G.'nin yakınları büyük sevinç yaşarken, İsmail S.'nin eşi, 2 kızı ve oğlu büyük üzüntü yaşadı. Salondan çıkan eş ve çocukları adliye önünde ağladı. Fenalık geçiren anne ve kızına sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansa alınan anne, kontrolden geçirildikten sonra çocuklarıyla adliyeden ayrıldı.

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

Öğretmene, cinsel istismardan 14 yıl hapis cezası

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