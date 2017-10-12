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Öğretmene terör örgütü propagandasından 10 ay hapis

Kayseri'de terör örgütü propagandasından yargılanan öğretmen duruşmada "Terör örgütüne karşı olduğum için HDP'yi destekledim." dedi.

12.10.2017 - 14:20
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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni Fatma Saydam son duruşmada hazır bulundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen kadın ögretmen  yaptığı savunmada, şöyle dedi:

"Üzerimde 1 yılı aşkın bir zamandır bu konu ile ilgili baskı var. Ben sadece HDP'ye oy verdiğimi söyledim. Terör örgütüne karşı olduğum için HDP'yi destekledim."

CEZA ERTELENDİ

Duruşmada  aynı okulda öğretmenlik bir kişi tanık olarak dinlendi. Yargılama sonunda  mahkeme heyeti Fatma Saydam'a 'PKK/KCK propagandası yapma' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklamasını geri bırakarak cezayı erteledi.

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