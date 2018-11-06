Öğretmenin internet üzerinden İngilizce öğretme formülü

Eskişehir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Kardeşler Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Davut Atış, öğrencilerinin daha kolay yabancı dil öğrenmelerini sağlayabilmek için Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilerle kendi öğrencilerini internet üzerinden karşılıklı sohbet ettiriyor.

İNGİLİZCE ÖĞRENMEK DAHA KOLAY OLDU

Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği İçin Avrupa Bölgesi Eylem Tasarısı (ERASMUS) bünyesindeki eTwinning platformunda Kardeşler Ortaokulu öğrencileri için hazırladığı Kültür aktarımı projesi ile İngilizce öğrenimini daha kolay hale getiren Davut Atış'ın hedefi, çocukların lise eğitimine başlamadan yabancı dillerini en iyi seviyeye getirmek.

İNTERNET ÜZERİNDE KÜLTÜR AKTARIMI

Davut Atış, internet üzerinden Kültür aktarımı projesi kapsamında İtalya, Slovakya, Polonya, Romanya, Yunanistan gibi ülkelerde ortaokul öğrencileriyle kendi öğrencilerini canlı internet yayınında bir araya getirerek, dört duvar arasından çıkarıyor.

AMAÇ İNGİLİZCE ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRMAK

Bugüne kadar eTwinning platformunda bireysel olarak oluşturduğu projelerin üçünden Avrupa Kalite Ödülü, birinden ise Ulusal Kalite Ödülü alan Davut Atış, gelecek nesillerin yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırmak adına proje üretmeye devam ediyor.

"MEKTUP ARKADAŞLIKLARI YAPIYORUZ"

Davut Atış, farklı ülkelerle eşleşerek öncelikle öğrencilerin birbirlerini tanımasını sağladıklarını aktararak, "Tanışma sohbetleri dediğimiz bir başlangıç çalışmamız var. Daha sonrasında mektup arkadaşlıkları başlıyor. Hem elektronik ortamda hem de eski usulle mektup gönderiyorlar. Öğrenciler kendi kültürlerini anlatan sunumlar hazırlıyor ve birbirlerine aktarıyorlar. Bu esnada yapılan tüm diyaloglar akılda kalıyor" dedi.

"ÖĞRENCİLERİM ÇOK MUTLU"

Canlı sohbet derslerinde öğrencilerin mutluluğunu gözlerinden okuduğunu belirten Davut Atış, "Çocuklarım çok mutlu oluyor. Yeni bir arkadaş ediniyorlar fakat bu arkadaş kilometrelerce uzakta olan biri. Bazen birlikte belirledikleri bir şarkıyı söylüyorlar. Bazen birbirlerine akrostiş şiirler yazıyorlar. Bu etkinlikler sayesinde de İngilizce öğrenmek kolay hale geliyor" diye konuştu.

"KATKI SUNABİLİYORSAK NE MUTLU"

Romanya'da İngilizce öğretmenliği yapan Camelia Petrescu da projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öğrencilerin yüzündeki mutluluğu, birbirleriyle arkadaş olduğunu görmek çok güzel. İngilizce öğrenimine bir katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu. Birbirimize kültür kolileri gönderiyoruz. Bu sayede küçük hediyeleşmeler, karşılıklı öğrenmenin, paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bu projeyi eTwinning kapsamında hazırlayan ve geliştiren Davut öğretmenimize öğrencilerim ve kendim adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



