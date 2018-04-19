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Öğretmenin Türkçe sevgisi

Türkçe'yi yabancı dil etkisinden korumak için çaba gösteren edebiyat öğretmeni Nebahat Bakırcan, okulun duvarlarını Türkçe yazılarla süsledi.

AA | 19.04.2018 - 09:24..
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Yeni kuşak insanlar arasında konuşulan dil gittikçe yozlaşıyor. Özellikle gençler arasında konuşulan dil, yabancı ve anlaşılmaz cümlelerle dolu. Birbirimizi neredeyse anlayamıyoruz ve Türkçe büyük bir tehlike altında.

TÜRKÇENİN YOZLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Buna dikkat çekmek için kolları sıvayan edebiyat öğretmeni Nebahat Bakırcan, öğrencilerini bilinçlendiriyor. akırcan, görev yaptığı okulda başlattığı proje kapsamında, öğrencilerinin desteğiyle okulun iç duvarlarını ve panolarını yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarının yer aldığı yazılar, karikatürler ve resimlerle süsledi.

Öğretmenin Türkçe sevgisi

Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Bakırcan, öğrencilere sorduğu Türkçe'yi geliştirmek ve korumak adına ne yapabilirsiniz? sorusuna aldığı yanıtlar üzerine proje geliştirmeye karar verdi.

TÜRKÇEYİ KORUMA ÇABASI

Bakırcan ve öğrencileri, Türkçeyi Yabancı Dillerin Olumsuz Etkisinden Koruma, Geliştirme ve Güzelleştirme adı verilen projenin masraflarını karşılamak için kendi yaptıkları yemekleri ve kitap ayraçlarını satmak üzere okulda kermes düzenledi.

Projenin büyümesi ve tüm okulun projeye katılabilmesi için Türkçeyi Koruma Çözüm Kutusu hazırlanarak, en iyi çözüm önerileri ödüllendirildi.

Öğretmenin Türkçe sevgisi

ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ PROJEYİ GELİŞTİRMEK

Öğretmenleri koordinatörlüğünde, okulun iç duvarlarına konuyla ilgili yazılar yazan, karikatürler ve duvar resimleri çizen öğrenciler, okulun panolarını ve duvarlarını bilgilendirici afişlerle donattı.

Okulun kaldırımlarının bir kısmına kelimelerin günlük hayatta doğru ve yanlış kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yazan öğrenciler, bahçedeki ağaçların bir bölümünü de yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarıyla süsledi.

Gün geçtikçe kullanımı azalan kelimeleri, sosyal hayatta canlandırmak ve hatırlatmak amacıyla merdivenlere ve çiçek saksılarına iliştiren öğrenciler, projeyi daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için broşür dağıttı.

Öğrenciler, ayrıca açtıkları blog siteleri ve sosyal medya hesaplarında, yazımı yanlış olan kelimeler ile Türkçe'ye Batı dillerinden geçen kelimelerin Türkçelerini paylaştı.

Öğretmenin Türkçe sevgisi

"TÜRKÇEYİ GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Nebahat Bakırcan, yaptığı açıklamada, öğrencilere okuttukları Hasan Banarlı'nın Türkçe'nin Sırları isimli kitabıyla ilgili yaptıkları sınavda Türkçe'yi geliştirmek ve korumak adına ne yapabilirsiniz? sorusuna alınan cevaplarla projenin oluşmaya başladığını söyledi.

Öğrencilerin projeye büyük destek verdiğini dile getiren Bakırcan, "Projenin amacı; bir imparatorluk dili olan Türkçe'yi bugünkü nesle nere"en geldiklerini unutturmamak adına daha iyi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak" dedi.

Öğretmenin Türkçe sevgisi

Öğretmenin Türkçe sevgisi

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