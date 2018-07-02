Öğretmenler ABD'de uzay yarışına katıldı

Şirketin fen ve matematik öğretmenlerine yönelik beş günlük STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi programı HESA, bu yıl 21- 26 Haziran'da Türkiye'den sekiz öğretmene kapılarını açtı.

119 ÖĞRETMEN KATILDI

Öğretmenler, eğitim programı kapsamında, Huntsville kentinde dünyanın uzayla ilgili eğitim veren ilk merkezinde STEM eğitimi aldı. 2004'ten bu yana 62 ülkeden 2 bin 776 eğitimcinin katıldığı eğitime, bu yıl 35 ülkeden 119 öğretmen katıldı.

BAŞVURULARI KABUL EDİLDİ

Eğitime katılma şartlarını sağlayan öğretmenler, bir yıl önceden internet üzerinden bireysel başvurdu. Şubat 2018'de eğitime katılma hakkını kazanan öğretmenler, eğitim için hazırlıklara başladı.

Türkiye'den yüzlerce başvuru arasından Çankırı'dan Nazlı Barış, Ankara'dan Zehra Yıldız, Aydın'dan Zeynep Ceren Çiftsüren, İstanbul'dan Fatih Yeşiltepe; Kocaeli'den Serkan Aytaç, İzmir'den Mehmet Geren, Mahmut Emre Bayrak ve Tuğba Bozdoğan Amerika'da uzay ve STEM eğitimi için seçildi.