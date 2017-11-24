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Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğrencisini betona oturttu

Kocaeli Kartepe'de bir okul müdürü öğrenciyi cezalandırarak tören boyunca beton zemine oturttu.

DHA | 24.11.2017 - 19:36
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Olay bugün, Kartepe'deki bir ilkokulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında meydana geldi.

CEZA İÇİN BETONA OTURTTU

Kutlama sırasında okul müdürü A.G., iddiaya göre, yaramazlık yapan öğrenciye sinirlendirdi ve sırada duran öğrencilerin önünde beton zemine oturttu. Okul müdürü, öğrencinin tören boyunca yerden kalkmamasını istedi.

Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğrencisini betona oturttu

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Etkinlik sırasında okul bahçesinin etrafında bulunan veliler görüntü çekerken, bir yandan da bu cezalandırmaya tepki gösterdi. Bir kadın veli, "Çok yanlış, orada öyle hepsinin içinde oturtulması çok yanlış. Haydi müdür oturtuyor, öğretmenler kaldırabilir. Psikolojisini düşünsene, ne olursa olsun o çocuk"derken, bir veli, "Öğretmenler müdahale edebilir ama?", diğer bir veli ise "Banka oturttursun, yere oturtmak ne demek? Karnı ağrır" diyerek tepki gösterdi. Öğrenci tören boyunca yerde otururken, etkinliklerde dereceye giren öğrencileri öğretmenleri kutladı.

Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğrencisini betona oturttu

İNCELEME BAŞLATILACAK

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, olayla ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi.

Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğrencisini betona oturttu

Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğrencisini betona oturttu

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