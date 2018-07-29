Öğretmenler matematikten sınıfta kaldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi raporu yayımladı.

KENDİ ALANLARINDA ZORLANDILAR

Rapor matematik, fizik, kimya gibi alanlardan mezun olan öğretmenlerin kendi branşlarıyla ilgili sorularda zorlandıklarını ortaya koydu.

Adayların kendi bölümlerine ilişkin 50 soru üzerinden yapılan hesaplamada Fen bilimleri ve teknoloji mezunlarıının başarı ortalaması 11.82 Kimya öğretmenlerinin 14.14 Fizik öğretmenlerinin 16.25 Matematik öğretmenlerininse 11.97 oldu.

EN BAŞARILI BRAJŞ PDR

En başarılı branşsa Psikolojik Rehberlik ve Danışma oldu. Bu bölümlerden mezun olanlar 50 sorunun 34'üne doğru yanıt verdi. Türkçe testinde de doğru yanıt ortalaması 29.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testine girenler de 50 sorunun 29'unu doğru cevapladı. Sınava öğretmen olarak göreve başlayabilmek için 308 bin 125 aday başvurdu. 260 bin 805'inin sınavı geçerli sayıldı.



