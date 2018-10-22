Öğretmenler okullarını kış mevsimine hazırlıyor

Şükrüpaşa İlkokulu'nda geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde kış şartlarında çamur olan okul bahçesinin ardından öğrencilerin bu yılda okula bu haliyle gelmesine gönülleri razı olmayan öğretmenler kolları sıvayıp ellerine, mala, fırça, balyoz, kazma ve kürek alarak işe koyuldu.

Okulun bahçesinde koruma duvarların yan kısmı kazma ve kürekle kazıldı daha sonra kum serilip üzerine parke döşeme yapılmaya başlandı.





ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Yardım etmeye gelen öğrenci velisi Selçuk Dumlu ise bu durumdan gayet mutlu olduklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimiz burada bir bahçe düzenleme çalışması yapıyor. Bir öğrenci velisi olarak her yıl kış aylarında bahçenin çamurlarla kaplı olduğuna şahit olduk. Burada bir iki hafta sonra kar yağacak, yağmur yağacak, bu nedenle hem çocukların ayağına bulaşan çamur okulu hem de sınıfları kirletecek. Burada ki öğretmen ve idarecilerimize bir veli olarak bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



