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Öğretmenler pitonla tanıştı

Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesine giden öğretmenler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki pitona dokunarak boyunlarına aldı.

İHA | 28.12.2016 - 10:41
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İstanbul Kartal'da bir özel okulda görev yapan öğretmenlere, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öncesi Kocaeli’nin Darıca'daki hayvanat bahçesinde etkinlik düzenlendi.

2 METRELİK PİTONU BOYUNLARINA ALDILAR

Öğretmenler, etkinlik kapsamında zehirsiz olan ve yaklaşık 2 metre uzunluğa sahip Gri Afrika Piton'unu şaşkınlıkla izledi. Öğretmenler, bakıcısı tarafından kafesinin dışına çıkarılan Pitonu, bakıcı kontrolünde ellerine ve boyunlarına alarak unutulmaz anlar yaşadı.

Öğretmenler pitonla tanıştı

Öğretmenler pitonla tanıştı VİDEO

"BELGESELLERDE GÖRDÜĞÜMÜZ YILANIN DERİSİNE DOKUNMAK ÇOK GÜZEL DUYGU"

Öğretmen Emel Dökmetaş, "Kesinlikle çok heyecanlı bir duygu. Hayvanat bahçesinin sayesinde yaşadık bu duyguyu. Başka türlüde günlük yaşantımızda mümkün değil. Teşekkür ediyoruz herkese. Çok heyecan verici. Kitaplarda, belgesellerde gördüğümüz yılanın derisine dokunmak, temas etmek çok güzel bir duygu" dedi.

Öğretmenler pitonla tanıştı

Öğretmenler pitonla tanıştı

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