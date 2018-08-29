Öğretmenlerden Samsun'a yoğun talep

Yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kala vakit kaybetmeden harekete geçen İl Mili Eğitim Müdürlüğü, yöneticiler başta olmak üzere, öğretmen ve öğrencileri yeni döneme tüm hızıyla hazırladı.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Samsun ülkemizin eğitim imkanları, öğretmen sayısı ve kalitesi konusunda önde gelen illerindendir. Samsun olarak eğitim adına önemli işler yapıyoruz. Son yıllarda ulusal ve yerel medyada eğitim adına yaptığımız çalışmalar geniş yer kaplıyor. İlimizin eğitimine dışarıdan bakıldığında tüm öğretmen arkadaşlarla beraber yürüttüğümüz ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz’, ‘Maarif Hareketi’, ‘Samsun Okuma Vakti’, ‘Samsun Akademi’, ‘KODLASAM’ ve onlarca projemizin tüm Türkiye’de takip edildiği görülecektir." dedi.





"EN ÇOK İSTEK YAPILAN İLLERDEN BİRİYİZ"

Coşkun Esen, "Ülke genelinden Samsun’da öğretmenlik yapmak için atama dönemlerinde en çok istek yapılan illerden birisiyiz. Öğretmenler tarafından ilimizin tercih edilmesinin nedenlerinden birisi olarak ilimizin eğitim anlamında bir marka olmaya doğru emin adımlarla gitmesi diyebiliriz. Yine eğitim adına iyi işler yapmak isteyen öğretmenler hedeflerini ve hayallerindeki eğitimi ilimizde gerçekleştirebileceklerini düşündükleri için ilimizi tercih ediyorlar. Ayrıca Samsun’u çocuklarına güvenli ve dünya standardında eğitim aldırabilecekleri bir il olarak görüyorlar" diye konuştu.



