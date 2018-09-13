Öğretmenlere bedelli askerlik kolaylığı

Bedelli askerlikten yararlanacak öğretmenlere müjdeli haber geldi. Öğretmenler tatillerinde 21 günlük askerliklerini tamamlayabilecek.

21 GÜNLÜK EĞİTİM İÇİN 2 DÖNEM BELİRLENDİ

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

Bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığına gönderecek.